В сеть попало видео издевательств матери над 4-летним сыном в Харькове

Ребенка избила мать, а полицию вызвал отец, который до этого снимал видео издевательств, пишут СМИ.

В Харькове у четырехлетнего мальчика врачи диагностировали ушибы головы. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Во время выяснения обстоятельств было установлено, что ранее судимые родители ребенка неоднократно привлекались к ответственности за совершение насилия в семье. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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Сейчас мальчик находится в детской больнице. Решается вопрос о лишении родителей родительских прав и привлечения к ответственности.

По факту избиения ребенка открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Ребенка избила мать, а полицию вызвал отец, который до этого снимал видео издевательств, пишут "Комментарии: Харьков".

Также в сети появилось видео, как мать обращается с четырехлетним ребенком. В записи слышно громкую ссору, мать заставляет мальчика собирать окурки, а отец, снимая видео, спрашивает: "Сынок, ты хочешь быть с мамой?".

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