Взорвали вместе с парикмахерской: в Днепре неизвестные пытались ограбить банкомат
11:35, 13 мая 2019Происшествия
213 0
Преступникам удалось скрыться, однако деньги из банкомата они достать не смогли.
Полностью разрушены входная дверь и коридор парикмахерской / Фото ТСН
Сегодня ночью в Днепре неизвестные злоумышленники подорвали банкомат государственного ПриватБанка, расположенный на ул. Передовой.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, банкомат находился у входа в парикмахерскую, часть которой в результате взрыва была разрушена.
В частности, полностью были разрушены входная дверь и коридор парикмахерской.
Приблизительно в 3:00 сработала сигнализация и охранная служба прибыла на место происшествия. Преступникам удалось скрыться, однако деньги из банкомата они достать не смогли.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter