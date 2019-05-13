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Взорвали вместе с парикмахерской: в Днепре неизвестные пытались ограбить банкомат

11:35, 13 мая 2019
Происшествия
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Полностью разрушены входная дверь и коридор парикмахерской / Фото ТСН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, банкомат находился у входа в парикмахерскую, часть которой в результате взрыва была разрушена.

В частности, полностью были разрушены входная дверь и коридор парикмахерской.

Приблизительно в 3:00 сработала сигнализация и охранная служба прибыла на место происшествия. Преступникам удалось скрыться, однако деньги из банкомата они достать не смогли.

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Теги: #Днепр#Приватбанк#ограбление банкоматапогода в Днепре