Взорвали вместе с парикмахерской: в Днепре неизвестные пытались ограбить банкомат

Преступникам удалось скрыться, однако деньги из банкомата они достать не смогли.

Сегодня ночью в Днепре неизвестные злоумышленники подорвали банкомат государственного ПриватБанка, расположенный на ул. Передовой.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, банкомат находился у входа в парикмахерскую, часть которой в результате взрыва была разрушена.

В частности, полностью были разрушены входная дверь и коридор парикмахерской.

Приблизительно в 3:00 сработала сигнализация и охранная служба прибыла на место происшествия. Преступникам удалось скрыться, однако деньги из банкомата они достать не смогли.