В столичном университете культуры произошел пожар (фото)

Из помещения университета эвакуировали 150 человек.

В Киеве произошел пожар в здании университета на ул. Коновальца в Печерском районе.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

Сообщение о пожаре в одном из столичных университетов поступило к спасателям в 13:26.

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На месте спасатели установили, что пожар возник в офисном помещении на втором этаже 4-этажного здания.

«В ходе разведки на свежий воздух были выведены около 150 человек. Уже в 13:52 пожар был локализован, а уже в 13:54 – ликвидирован. В результате возгорания поврежден 1 кв. м офисных вещей», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Справка УНИАН. По адресу ул. Коновальца, 36, (бывшая Щорса) расположен Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ).

Как сообщал УНИАН, в феврале в Киеве горел корпус НАУ.