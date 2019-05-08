В столичном университете культуры произошел пожар (фото)
В Киеве произошел пожар в здании университета на ул. Коновальца в Печерском районе.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.
Сообщение о пожаре в одном из столичных университетов поступило к спасателям в 13:26.
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На месте спасатели установили, что пожар возник в офисном помещении на втором этаже 4-этажного здания.
«В ходе разведки на свежий воздух были выведены около 150 человек. Уже в 13:52 пожар был локализован, а уже в 13:54 – ликвидирован. В результате возгорания поврежден 1 кв. м офисных вещей», - говорится в сообщении.
На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.
Сейчас обстоятельства возникновения пожара выясняются.
Справка УНИАН. По адресу ул. Коновальца, 36, (бывшая Щорса) расположен Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ).
Как сообщал УНИАН, в феврале в Киеве горел корпус НАУ.