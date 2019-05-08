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В столичном университете культуры произошел пожар (фото)

16:15, 08 мая 2019
Происшествия
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В университете культуры в Киеве произошел пожар / фото kyiv.dsns.gov.ua

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в г. Киеве.

Сообщение о пожаре в одном из столичных университетов поступило к спасателям в 13:26.

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На месте спасатели установили, что пожар возник в офисном помещении на втором этаже 4-этажного здания.

«В ходе разведки на свежий воздух были выведены около 150 человек. Уже в 13:52 пожар был локализован, а уже в 13:54 – ликвидирован. В результате возгорания поврежден 1 кв. м офисных вещей», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работало 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.

Сейчас обстоятельства возникновения пожара выясняются.

фото Информатор

Справка УНИАН. По адресу ул. Коновальца, 36, (бывшая Щорса) расположен Киевский национальный университет культуры и искусств (КНУКиИ).

Как сообщал УНИАН, в феврале в Киеве горел корпус НАУ.

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Теги: #Киев#пожар#университетпогода в Киеве