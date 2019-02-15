В Киеве горел корпус НАУ (видео)

В 10:23 пожар на площади 30 кв. м был локализован, а в 10:29 – ликвидирован.

В Киеве сегодня, 15 февраля, горел один из корпусов Национального авиационного университета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Сообщение о возгорании на цокольном этаже четырехэтажного корпуса одного из столичных университетов по адресу проспект Комарова, 1 поступило в 9:50.

Установлено, что возгорание произошло в подсобном помещении, где находились столы и оргтехника. В ходе разведки было эвакуировано 5 человек, которые на момент возникновения пожара находились на цокольном этаже.

В 10:23 пожар на площади 30 кв. м был локализован, а уже в 10:29 – ликвидирован. В результате возгорания повреждена мебель, оргтехника, закопчены стены и потолок помещения. Пострадавших нет.

На месте происшествия было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 спасателей.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 января в Киеве по адресу улица Казимира Малевича, 86 вспыхнул масштабный пожар.