Смертельное селфи: в Запорожской области погиб 15-летний парень

Подростки решили сделать оригинальные фото на металлическом железнодорожном мосту.

В Запорожской области при попытке сделать селфи на металлическом железнодорожном мосту погиб 15-летний подросток.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Инцидент произошел 5 мая в городе Васильевка.

Следствие установило, что группа подростков решила сделать оригинальное селфи на металлическом железнодорожном мосту.

Двое парней по технической лестнице вскарабкались наверх и попытались по балке перейти на другую сторону сооружения под несущим тросом контактной сети.

Одному из подростков это удалось, другой получил поражение электрическим током и упал на землю с семиметровой высоты. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

По данному факту проводится проверка.