Смертельное селфи: в Запорожской области погиб 15-летний парень
14:04, 07 мая 2019Происшествия
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Подростки решили сделать оригинальные фото на металлическом железнодорожном мосту.
Парень упал с высоты 7 метров / фото УНИАН
В Запорожской области при попытке сделать селфи на металлическом железнодорожном мосту погиб 15-летний подросток.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.
Инцидент произошел 5 мая в городе Васильевка.
Следствие установило, что группа подростков решила сделать оригинальное селфи на металлическом железнодорожном мосту.
Двое парней по технической лестнице вскарабкались наверх и попытались по балке перейти на другую сторону сооружения под несущим тросом контактной сети.
Одному из подростков это удалось, другой получил поражение электрическим током и упал на землю с семиметровой высоты. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.
По данному факту проводится проверка.
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