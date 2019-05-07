цей матеріал доступний українською

Смертельное селфи: в Запорожской области погиб 15-летний парень

14:04, 07 мая 2019
Происшествия
534 0
Парень упал с высоты 7 метров / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.

Инцидент произошел 5 мая в городе Васильевка.

Следствие установило, что группа подростков решила сделать оригинальное селфи на металлическом железнодорожном мосту. 

Двое парней по технической лестнице вскарабкались наверх и попытались по балке перейти на другую сторону сооружения под несущим тросом контактной сети. 

Одному из подростков это удалось, другой получил поражение электрическим током и упал на землю с семиметровой высоты. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

По данному факту проводится проверка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Запорожье#селфи#железная дорога#селфи на крыше#смерть из-за селфипогода в Запорожье