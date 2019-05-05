Под Киевом застрелили заместителя начальника отделения полиции

Убийство произошло в одном из кафе поселка Барышевка.

В Барышевке Киевской области неизвестный нанес смертельное ранение заместителю начальника Барышевского отделения полиции. По всей области введена специальная операция «Сирена», полиция ищет убийцу.

Читайте такжеЧеркасский журналист после нападения находится в коме, полиция возбудила дело

Как сообщается на сайте полиции области, инцидент произошел в ночь на 5 мая. Установлено, что сотрудник полиции в тот момент находился вне службы в одном из кафе Барышевки. Когда мужчина вышел на террасу, ему выстрелили в шею. К сожалению, медики не смогли спасти пострадавшему жизнь.

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Ранее в Киеве на Кардачах в лесу нашли повешенным молодого парня.