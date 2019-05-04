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В Киеве на Кардачах в лесу нашли повешенным молодого парня (фото)

15:07, 04 мая 2019
Происшествия
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В Киеве на территории парка "Спутник" нашли повешенным парня / фото Дмитрий Щерблюк / Информатор

Жуткую находку около 9.45 утра обнаружил мужчина, который выгуливал собаку, сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, местный житель выгуливал собаку в парке и увидел повешенного человека. Мужчина незамедлительно вызвал медиков и полицию. К сожалению, врачам оставалось только констатировать смерть.

Веревка была привязана к дереву. Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого видели парня живым. Он шел по улице с несколькими людьми.

Известно, что родственники парня искали со вчерашнего дня. При умершем были обнаружены документы и личные вещи. Ему было 25 лет. Что стало причиной такого поступка — неизвестно.

На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняют правоохранители.

фото Дмитрий Щерблюк / Информатор

Как сообщал УНИАН, 24 апреля такую же находку обнаружили на территории ВДНХ. Тело молодого парня, повешенного на дереве, обнаружили бегуны.

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Теги: #Киев#самоубийство#повешениепогода в Киеве