В Киеве на Кардачах в лесу нашли повешенным молодого парня (фото)

Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого видели парня живым.

В субботу, 4 мая, в Киеве неподалеку от Чоколовского бульвара был обнаружен труп парня. Тело находилось в зеленой зоне парка «Спутник».

Жуткую находку около 9.45 утра обнаружил мужчина, который выгуливал собаку, сообщает "Информатор".

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По предварительной информации, местный житель выгуливал собаку в парке и увидел повешенного человека. Мужчина незамедлительно вызвал медиков и полицию. К сожалению, врачам оставалось только констатировать смерть.

Веревка была привязана к дереву. Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого видели парня живым. Он шел по улице с несколькими людьми.

Известно, что родственники парня искали со вчерашнего дня. При умершем были обнаружены документы и личные вещи. Ему было 25 лет. Что стало причиной такого поступка — неизвестно.

На месте работали патрульные, медики и следственно-оперативная группа. Детали инцидента выясняют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля такую же находку обнаружили на территории ВДНХ. Тело молодого парня, повешенного на дереве, обнаружили бегуны.