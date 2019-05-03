В Одессе во время пожара в доме пострадал иностранный студент

Гражданин Турции пытался самостоятельно потушить пожар.

Сегодня в Одессе во время пожара в двухэтажном жилом доме пострадал иностранный студент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 03:33 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании жилого дома на улице Фонтанская дорога, 59-А.

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Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит имущество на первом этаже двухэтажного жилого дома.

«В 03:51 пожар был локализован и в 03:55 ликвидирован на площади 15 кв. м. Во время самостоятельного тушения огня получил ожоги рук и шеи II-III степени квартиросъемщик, проживавший на первом этаже – гражданин Турции, 1997 г. р.», - сообщили в главке.

Мужчина является студентом Международного государственного университета. Причина возгорания и размеры нанесенного ущерба устанавливаются.