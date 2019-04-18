Правоохранители проверяют сообщение о минировании аэропорта «Одесса»
Правоохранители проверяют сообщение о минировании международного аэропорта «Одесса».
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня в 8.26 в полицию поступило сообщение о минировании аэропорта.
«Информация поступила на электронный адрес аэропорта», - уточнили в главке.
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На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС.
Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала аэровокзала.
Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.