Правоохранители проверяют сообщение о минировании аэропорта «Одесса»

Сообщение о взрывчатке поступило на электронный адрес аэропорта. Принимаются меры по эвакуации людей.

Правоохранители проверяют сообщение о минировании международного аэропорта «Одесса». Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня в 8.26 в полицию поступило сообщение о минировании аэропорта. «Информация поступила на электронный адрес аэропорта», - уточнили в главке. Читайте такжеВ Днепропетровской области задержаны двое «минеров» стадиона и отдела полиции На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС. Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала аэровокзала. Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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