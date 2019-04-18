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Правоохранители проверяют сообщение о минировании аэропорта «Одесса»

09:55, 18 апреля 2019
Происшествия
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В Одессе правоохранители проверяют сообщение о возможном минировании аэропорта / фото new.odesa.aero

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, сегодня в 8.26 в полицию поступило сообщение о минировании аэропорта.

«Информация поступила на электронный адрес аэропорта», - уточнили в главке.

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На место происшествия направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС.

Принимаются меры по эвакуации пассажиров и персонала аэровокзала.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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Теги: #Одесса#заминирование аэропортапогода в Одессе