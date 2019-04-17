На Волыни солдат-срочник с оружием сбежал из военной части

Военнослужащий покинул воинскую часть вечером 16 апреля.

На Волыни военнослужащий срочной службы с оружием самовольно оставил место несения военной службы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе 14-й отдельной механизированной бригады, воинскую часть срочник с оружием покинул вечером 16 апреля.

Как отмечается в сообщении, на военную службу он был призван в ноябре 2018 года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области. Уроженец села Новомарьевка Братского района Николаевской области.

С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14-й отдельной механизированной бригаде.

«Командованием воинской части приняты максимально возможные меры для установления места нахождения и задержания военнослужащего. Ведется усиленная розыскная работа совместно с представителями Военной службы правопорядка ВСУ и сотрудниками Национальной полиции», - добавили в пресс-службе 14 бригады.

Как сообщал УНИАН, на Житомирщине контрактника за кражу военного имущества приговорили к 9 годам за решеткой.