На Житомирщине контрактника за кражу военного имущества приговорили к 9 годам за решеткой

Солдат также должен возместить более полумиллиона гривень.

На Житомирщине контрактник за кражу военного имущества получил 9 лет лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель Житомирского военного гарнизона Алексей Рыхлюк.

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По его словам, военная прокуратура доказала в суде вину военнослужащего, который похитил из воинской части детали интерактивного комплекса имитационного моделирования боевых действий.

"Контрактник был оператором группы имитационного моделирования и имел доступ к компьютерному классу с уникальным оборудованием. Обслуживая комплекс «солдат-хакер», преступник незаконно завладел его деталями. Комплектующие вор сбывал",- уточнил Рихлюк.

Вчера, 5 апреля, Богунский районный суд Житомира приговорил военнослужащего к 9 годам лишения свободы за нарушение ч.3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины. "Также удовлетворен гражданский иск, по которому солдат-вор должен возместить часть причиненного материального ущерба в размере 597 тысяч гривень", - отметил Рыхлюк.

Остальные убытки вернули военные прокуроры совместно со спецполицией в ходе следственных и розыскных действий - предметы преступления изъяли у предпринимателей в Киеве и Львове.