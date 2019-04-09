В центре Львова на женщину обвалился фасад дома
17:49, 09 апреля 2019Происшествия
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Женщина 53 лет пересаживала цветы на балконе, когда ей на плечо упала часть фасада.
Во Львове на женщину упал фасад дома / фото УНИАН
В центре Львова, на улице Кулиша, 13, на женщину обрушилась часть фасада дома.
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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета со ссылкой на Галицкую районную администрацию.
Женщина 53 лет пересаживала цветы на балконе, когда ей на плечо упала часть фасада. Пострадавшая обратилась в больницу.
Отмечается, что после проверки здания сотрудники ЛКП аварийных элементов не обнаружили.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на территории "Укрзализныцы" обрушилась крыша - погиб человек.
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