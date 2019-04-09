В центре Львова на женщину обвалился фасад дома

Женщина 53 лет пересаживала цветы на балконе, когда ей на плечо упала часть фасада.

В центре Львова, на улице Кулиша, 13, на женщину обрушилась часть фасада дома.

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета со ссылкой на Галицкую районную администрацию.

Женщина 53 лет пересаживала цветы на балконе, когда ей на плечо упала часть фасада. Пострадавшая обратилась в больницу.

Отмечается, что после проверки здания сотрудники ЛКП аварийных элементов не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на территории "Укрзализныцы" обрушилась крыша - погиб человек.