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В центре Львова на женщину обвалился фасад дома

17:49, 09 апреля 2019
Происшествия
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Во Львове на женщину упал фасад дома / фото УНИАН

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Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета со ссылкой на Галицкую районную администрацию.

Женщина 53 лет пересаживала цветы на балконе, когда ей на плечо упала часть фасада. Пострадавшая обратилась в больницу.

Отмечается, что после проверки здания сотрудники ЛКП аварийных элементов не обнаружили.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на территории "Укрзализныцы" обрушилась крыша - погиб человек.

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Теги: #Львов#обвал зданияпогода во Львове