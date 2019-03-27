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В Киеве на территории "Укрзализныци" обвалилась крыша - погиб человек (фото)

13:36, 27 марта 2019
Происшествия
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На территории "Укрзализныци" на Подоле проводился ремонт старого здания гаражного помещения / "Эспрессо"

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

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По предварительной информации, на территории "Укрзализныци" на Подоле проводился ремонт старого здания гаражного помещения. Туда вошли три женщины, и в этот момент на них обрушилось перекрытие.

Из них двое получили травмы, одна из женщин была в тяжелом состоянии. Она умерла в катере "скорой помощи".

На месте работают следователи, которые и будут выяснять обстоятельства трагедии, а также работники ДСНС, которые ликвидируют последствия обвала.

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Теги: #Укрзализныця#Киевпогода в Киеве