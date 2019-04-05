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В Луцке ветеран АТО пытался поджечь себя перед горсоветом

20:31, 05 апреля 2019
Происшествия
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Мужчина облил себя бензином и пытался поджечь / Pixabay

Как сообщил корреспонденту УНИАН главный врач коммунального учреждения «Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Владимир Шмаль, вызов на "103" поступил сегодня в 19.04.

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"Когда скорая приехала, он уже был в наручниках. На то время мужчина ничего не выкрикивал, но, как рассказали очевидцы, ранее он требовал встречи с кандидатом в президенты Зеленским и уверял, что не будет за него голосовать", - рассказал Владимир Шмаль.

По его словам, мужчина, который угрожал сжечь себя, два года воевал на востоке, периодически проходит лечение из-за посттравматического синдрома. На данный момент скорая доставила его в психиатрическую больницу.

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Теги: #самоубийство#Луцк#ветераны АТО