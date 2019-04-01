В России четверым военнопленным морякам провели психиатрическую экспертизу - адвокат

Психиатрическая экспертиза украинских военнопленных проходила в отсутствие адвокатов.

В России четверым украинским военнопленным морякам провели психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в социальной сети Facebook.

По его словам, сегодня состоялись следственные действия в отношении украинского военнопленного Дениса Гриценко. «Следствие ознакомило Дениса и его адвокатов с двумя постановлениями о назначении экспертизы боевых модулей на МБАК «Нікополь» и «Бердянськ».

Защита возражала против назначения данной экспертизы, поскольку следователь, вынесший постановление, не индивидуализировал вооружение, передаваемое экспертам. Не указал количество и серийные номера предметов», - отметил Полозов.

Полозов добавил, что в ходе следственных действий было заявлено ходатайство о приобщении доклада УВКПЧ ООН, согласно которому все 24 захваченных РФ украинских моряка наделены статусом военнопленных и находятся под защитой III Женевской конвенции.

Полозов сообщил, что во время общения с Гриценко узнал, что 26 марта «его, Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в институт Сербского для проведения психиатрической экспертизы!».

«Экспертиза проходила в отсутствие адвокатов (сегодня следствие выдало также постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о присутствии адвоката при проведении экспертизы)», - добавил Полозов.

По его словам, в ходе экспертизы Гриценко «ответил на вопросы экспертов в рамках ст. 17 III Женевской конвенции, регламентирующей правила поведения военнопленного при производстве допроса». «Отвечать на вопросы по фактическим обстоятельствам Денис Гриценко отказался», - подчеркнул адвокат. «Рассказал, что возили их весь день, вместе с Захарченко, Арашуковым и другими знаменитыми «постояльцами» Лефортово. На несколько часов завозили на сборку в Бутырку для пересадки в другой автозак. По словам Дениса, настрой у других военнопленных в его четверке хороший. Ребята держатся», - пишет Полозов.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксиру «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

Суд в Москве продлил сроки ареста пленным украинским военным до конца апреля.

С 7 по 21 марта российское следствие назначило психиатрическую экспертизу в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков.

22 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в связи с назначением российским следствием психиатрической экспертизы военнопленным украинским морякам.

Денисова напомнила, что задержанные моряки являются военнопленными, поэтому они защищены III Женевской конвенцией, запрещающей проведение таких экспертиз.