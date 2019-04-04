В доме на Днепропетровщине нашли мертвыми четырех человек
10:26, 04 апреля 2019Происшествия
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Среди погибших есть ребенок.
Подразделения ГСЧС не привлекались / фото УНИАН
В селе Железнодорожное Петропавловского района Днепропетровской области в частном жилом доме в результате отравления угарным газом погибли четыре человека, среди которых ребенок 2005 года рождения.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области.
Отмечается, что тела погибших были обнаружены 3 апреля в 17:40.
«В доме было печное отопление. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались», - говорится в сообщении.
Причина и обстоятельства гибели выясняются.
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Напомним, 3 апреля сообщалось, что в Черниговской области пенсионер сгорел заживо в собственном огороде, он палил сорняки.
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