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Во Львове огонь полностью уничтожил туристический автобус (видео)

13:21, 03 апреля 2019
Происшествия
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Пожарным удалось полностью потушить автобус уже в 04:20 \ фото УНИАН

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Спасатели получили информацию о возгорании около 04:00 среды, 3 апреля. Транспортное средство находилось на улице Пасечной.

Пожарным удалось полностью потушить автобус уже в 04:20. Из-за инцидента от автобуса почти не осталось следа, также сильно пострадал прицеп, находившийся рядом.

Всего в ликвидации пожара участвовали 18 человек и четыре единицы специальной техники.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и все детали инцидента.

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Теги: #пожар#Львов#автобуспогода во Львове