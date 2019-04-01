В Одесской области в результате взрыва автомобиля погиб мужчина и сгорел частный дом

Предполагается, что инцидент произошел из-за взрыва газобаллонного оборудования машины.

В городе Подольск Одесской области в результате взрыва автомобиля погиб мужчина и сгорел частный дом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Одесской области, 31 марта около 21:45 в службу спасения «101» поступила информация о возгорании жилого дома на ул. Ломоносова.

К месту вызова в 21:48 прибыли пожарно-спасательные отделения. На месте происшествия было установлено, что горит крыша одноэтажного частного жилого дома на площади 60 кв. м и находящийся рядом легковой автомобиль.

Согласно сообщению, примерно в 22:40 пожар ликвидировали, во время его тушения обнаружен погибший хозяин дома.

Вероятной причиной пожара спасатели считают взрыв газобаллонного оборудования автомобиля. Предполагается, что в результате взрыва произошло возгорание, огонь перекинулся на жилой дом.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка Нацполиции, горели частный дом и автомобиль, который стоял во дворе домовладения.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") с пометкой «несчастный случай».

Обстоятельства ЧП устанавливаются. Продолжаются следственные действия.