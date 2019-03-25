В Днепре из-за стиральной машины сгорела квартира
В Днепре из-за стиральной машины сгорела квартира, пожарным удалось спасти мужчину.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Происшествие произошло на проспекте Петра Калнышевского Индустриального района города в одной из жилых 5-этажек на пятом этаже дома.
На место происшествия приехали спасатели, которые и потушили пожар. Из квартиры, которая была полностью заполнена дымом, спасли мужчину 1984 года рождения. В результате пожара были уничтожены стиральная машина и домашние вещи на площади 10 кв м.
"К тушению пожара привлечены 10 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники Главного управления", - говорится в сообщении.
Причину пожара устанавливают сотрудники правоохранительных органов.