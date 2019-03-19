На границе с Россией обокрали древний Свято-Николаевский храм

Установлено, что злоумышленники попали внутрь через входную дверь.

На Сумщине полиция разыскивает злоумышленников, которые сегодня около 8.00 обокрали уникальный Свято-Николаевский храм.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, инцидент произошел в селе Мирополье Краснопольского района, которое расположено всего в одном километре от государственной границы Украины с Российской Федерацией.

Читайте такжеВ Одессе неизвестные заблокировали собор Рождества Христова для верующих и священников

Свято-Николаевский храм возведен в 1885 году и был частью Николаевского монастыря. Это большая кирпичная церковь с 5 абсидами – алтарными частями и самой высокой на Сумщине 5-ярусной колокольней.

«Воры вынесли серебряную чашу, серебряную и латунную тарелки, а также продукты питания. О краже из храма участковому офицеру полиции сообщил его настоятель», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, экспертная и кинологические службы. Информация подтвердилась. Установлено, что злоумышленники попали внутрь через входную дверь.

По информации начальника отдела коммуникации ГУ НП области Эльвиры Бигановой, данное событие полицейские зарегистрировали и проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о правовой квалификации произошедшего.

«Правоохранители принимают меры по розыску злоумышленников и просят всех, кому известна информация, которая поможет раскрыть это преступление, сообщить в Краснопольское отделение полиции или по телефону «102». Анонимность гарантируется», – отметила Биганова.