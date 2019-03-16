Полиция круглосуточно будет охранять храм в Винницкой области из-за конфликта между верующими

В селе в Винницкой области полиция пресекла конфликт между верующими Православной церкви Украины и бывшей УПЦ МП

В селе Лука-Мелешковская Винницкого района полиция пресекла конфликт между верующими Православной церкви Украины и бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области, сегодня около церкви в с. Лука-Мелешковская возник конфликт и потасовка между верующими - часть из них не давала другим зайти внутрь храма для проведения богослужения.

Для прекращения конфликта и предотвращения дальнейшего силового развертывания конфликта к несению службы были привлечены сотрудники полиции особого назначения, групп реагирования патрульной полиции.

«В полицию поступил ряд жалоб и заявлений от граждан о совершении в отношении них правонарушений. Все они зарегистрированы, указанным фактам будет дана правовая оценка», - отметили в отделе коммуникации.

Для обеспечения правопорядка полицейские будут нести службу возле храма в круглосуточном режиме.

В то же время, как сообщает пресс-служба Винницкой епархии бывшей УПЦ МП, в Лука-Мелешковской сторонники ПЦУ не пускали в Спасо-Преображенский храм архиерея и верующих.

26 января 2019 года в селе Лука-Мелешковская состоялось собрание общины, участники которого проголосовали за переход в ПЦУ. В тот же день бывшая УПЦ МП организовала другое собрание, участники которого выразили желание остаться в Московском патриархате.