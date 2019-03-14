Установлены личности детей, избивших мужчину в Харькове

Пострадавший по факту избиения в полицию не обращался.

Полиция Харькова отреагировала на видео в социальных сетях, на котором подростки бьют взрослого мужчину, и установили личности трех участников события.

Читайте такжеВ Харькове пятеро детей набросились на взрослого мужчину (видео)

Как рассказал инспектор отдела ювенальной превенции Главного управления Нацполиции в Харьковской области Константин Шеремет, инцидент произошло 12 марта в Новобаварском районе. Около пяти учеников общеобразовательного учебного заведения от 10 до 12 лет нанесли телесные повреждения мужчине. Пострадавший по факту избиения в полицию не обращался.

Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений. Устанавливаются все обстоятельства и лица других участников события. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу.