На Тернопольщине будут судить группу парней, жестоко избивших пенсионера ради развлечения
На Тернопольщине направлено в суд обвинение в отношении группы молодых людей, которые избили пенсионера.
Читайте такжеВ Днепре школьницы издевались над пенсионером (видео)
Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что в сентябре 2018 года в ночное время группа лиц ради развлечения на автомобиле преследовала авто пенсионера, в котором он находился с женой.
Убегая от преследователей, напуганный мужчина заехал на автозаправку одного из сел Залещицкого района. После того, как пенсионер вышел из автомобиля и спросил, почему его преследуют, парни без объяснений нанесли ему несколько ударов, причинив сотрясение головного мозга и синяки. На просьбы жены прекратить безобразие, молодые люди не реагировали. Обессиленную жертву оставили в покое только после того, как из ран выступила кровь.
Указанные преступные действия квалифицированы по ч.2, ч. 4 ст. 296КК Украины (хулиганство).
Чортковскою местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве.
Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине задержан мужчина за избиение молотком пожилых женщин, одну из них он забил до смерти.