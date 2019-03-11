На Тернопольщине будут судить группу парней, жестоко избивших пенсионера ради развлечения

Ночью молодчики загнали на автозаправку мужчину на авто, в котором он ехал с женой, и там сильно избили без объяснений.

На Тернопольщине направлено в суд обвинение в отношении группы молодых людей, которые избили пенсионера.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что в сентябре 2018 года в ночное время группа лиц ради развлечения на автомобиле преследовала авто пенсионера, в котором он находился с женой.

Убегая от преследователей, напуганный мужчина заехал на автозаправку одного из сел Залещицкого района. После того, как пенсионер вышел из автомобиля и спросил, почему его преследуют, парни без объяснений нанесли ему несколько ударов, причинив сотрясение головного мозга и синяки. На просьбы жены прекратить безобразие, молодые люди не реагировали. Обессиленную жертву оставили в покое только после того, как из ран выступила кровь.

Указанные преступные действия квалифицированы по ч.2, ч. 4 ст. 296КК Украины (хулиганство).

Чортковскою местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине задержан мужчина за избиение молотком пожилых женщин, одну из них он забил до смерти.