На Житомирщине из-за непогоды сорвало кровлю со здания: один человек погиб (фото)

В области сейчас обесточен 151 населенный пункт.

На Житомирщине в городе Коростышеве вследствие непогоды сорвало кровлю со здания, 1 человек погиб и еще 1 получил травмы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

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«11 марта в 12:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Коростышеве из-за сильных порывов ветра из технического помещения здания магазина «Фуршет» сорвало кровлю – металлический лист размером 11х14 метров, который упал на двух женщин. Вследствие непогоды на месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь,1995 года рождения», - сказано в сообщении.

Спасатели провели работы по изъятию из-под обломков кровли обеих женщин. Сейчас пострадавшая дочь погибшей женщины в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Коростышевской городской больницы. Бойцы ГСЧС проводят работы по укреплению кровли.

К ликвидации последствий происшествия в Коростышеве привлечена 1 единица пожарно-спасательной техники и 8 человек личного состава.

В целом, по состоянию на 14 часов 11 марта, по области осуществлено 15 выездов для оказания помощи населению и учреждениям из-за осложнения погодных условий. В частности, 13 – на ликвидацию аварийных ситуаций из-за поваленных деревьев, 3 – на сорванные кровли и угрозу обрушений. По области остается обесточенным 151 населенный пункт.

Спасатели напоминают, что до конца этих суток по области ожидаются порывы ветра 25-27 м/сек.