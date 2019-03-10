Львовом пронесся шквальный ветер: сорвал крыши, повалил деревья и электрические столбы (фото, видео)

Коммунальные службы с семи утра привлеченные к ликвидации последствий ночного шквального ветра.

Во Львове сегодня ночью и утром были сильные порывы ветра, который сорвал крыши с домов, повалил деревья и электрические столбы.

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Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, в городе есть несколько случаев падения деревьев, повреждения линий электропередач, ветром сорвана крыша и поврежден автомобиль на вул. Рыбной. Жертв нет, коммунальщики работают, ищут способ, чтобы накрыть дом на случай дождя.

На улице Сяйво-Широкая упало большое дерево, повреждены опоры и контактные сети, также на ул. Широкой еще есть обрывы по трассе контактной сети. Бригады работают, ориентировочно до 13.00 планируют восстановить электроснабжение и движение троллейбуса № 12.

По информации чиновников, есть 4 порывы городских электросетей на Левандовке и 2 порывы в Винниках.

По ЛКП «Львивсвитло» утром было 50 аварий, из них - 15 обрывов. Планируют после обеда эти порывы ликвидировать. Это уличное освещение.

По «Львовоблэнерго» есть 6 порывов - 4 на Левандовке и 2 в Винниках.

По информации городского совета, по состоянию на 12.00 в городе упало 14 деревьев: в Галицком районе — 4, в Железнодорожном — 3, в Шевченковском — 2, в Сиховском — 1, во Франковском — 3, в Лычаковском — 1.

Коммунальные службы с 7 ч утра привлеченные к ликвидации последствий ночного шквального ветра.

Синоптики прогнозируют на территории Львовской области и города Львова 10-11 марта порывы западного ветра 17-22 м/с, местами грозы.

В первой половине дня 10 марта сильный ветер с порывами 25-30 м/сек. Жителей города просят быть осторожными.