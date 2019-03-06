Под Киевом дерево упало на маршрутку с пассажирами (видео)

В результате пострадала одна из пассажирок маршрутки. С места происшествия ее увезли в тяжелом состоянии.

В Боровой Киевской области дерево упало и придавило маршрутный автобус, в котором ехали люди.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. В результате пострадала одна из пассажирок маршрутки. С места происшествия ее увезли в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаеве дерево упало на проезжую часть и раздавило проезжавший мимо микроавтобус.