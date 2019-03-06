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Под Киевом дерево упало на маршрутку с пассажирами (видео)

10:28, 06 марта 2019
Происшествия
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В результате пострадала одна из пассажирок маршрутки / Фото: dtp.kiev.ua

Об этом сообщает dtp.kiev.ua. В результате пострадала одна из пассажирок маршрутки. С места происшествия ее увезли в тяжелом состоянии.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаеве дерево упало на проезжую часть и раздавило проезжавший мимо микроавтобус.

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Теги: #ДТП