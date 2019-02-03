Спасатели ликвидировали масштабный пожар в Киеве, который начался вчера утром

По состоянию на 10:00 сегодняшнего утра спасатели продолжали тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 квадратных метров и сообщали об угрозе разрушения строительных конструкций.

Киевские спасатели ликвидировали пожар в складском здании по ул. Красноткацкой, 69 в Деснянском районе столицы.

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Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 14:30 пожар ликвидирован.

В ГСЧС напомнили, что пожар в четырехэтажном складском помещении, где находились пластиковые и бумажные материалы, а также электроника, начался вчера, 2 февраля, утром.

По состоянию на 10:00 сегодняшнего утра спасатели продолжали тушение отдельных очагов пожара на площади 1500 квадратных метров и сообщали об угрозе разрушения строительных конструкций.