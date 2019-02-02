Пожар на складах в Киеве: огонь охватил уже 7 тысяч квадратных метров (фото)

Существует угроза распространения огня на рядом расположенное здание.

Пожар на складах в Деснянском районе столицы распространяется с большой скоростью.

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По состоянию на 14.30 огонь охватил уже 7 тысяч квадратных метров, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева.

"По состоянию на 14.30 площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров, существует угроза распространения огня на рядом расположенное здание. Предварительно жертв и пострадавших нет. Вокруг складского здания осуществляется замер воздуха на наличие вредных веществ. Состояние воздуха в пределах нормы", - сообщили в ГСЧС.

К тушению пожара привлечены уже более сотни спасателей и 27 единиц техники.

Как сообщал УНИАН, пожар возник около 12.00. на площади 700 квадратных метров. В 14.00 пожар распространился уже на 5 тысяч метров квадратных.