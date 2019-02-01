В Киеве возле метро "Лесная" трамвай сошел с рельсов и снес два столба (фото)

Также сегодня трамвай сошел с рельсов возле метро "Контрактовая площадь".

Возле станции метро "Лесная" в Киеве трамвай сошел с рельсов. Неуправляемый "мини-поезд" успел снести два фонарных столба перед тем как остановиться.

Как сообщает "Киев оперативный", обошлось без пострадавших.

"Еще один трамвай сошел с рельсов. На этот раз - на Лесной. Неуправляемый железный "мини-поезд" не остановился, пока не снес еще и два столба. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

В группе также сообщили, что еще один трамвай сошел с рельсов возле станции метро "Контрактовая площадь".

Как сообщал УНИАН, в Киеве пассажиры трамвая снесли с рельс внедорожник.