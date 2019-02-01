В Киеве возле метро "Лесная" трамвай сошел с рельсов и снес два столба (фото)
14:16, 01 февраля 2019Происшествия
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Также сегодня трамвай сошел с рельсов возле метро "Контрактовая площадь".
В Киеве за день два трамвая сошли с рельсов / фото Киев оперативный
Возле станции метро "Лесная" в Киеве трамвай сошел с рельсов. Неуправляемый "мини-поезд" успел снести два фонарных столба перед тем как остановиться.
Как сообщает "Киев оперативный", обошлось без пострадавших.
фото Киев оперативный
"Еще один трамвай сошел с рельсов. На этот раз - на Лесной. Неуправляемый железный "мини-поезд" не остановился, пока не снес еще и два столба. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
В группе также сообщили, что еще один трамвай сошел с рельсов возле станции метро "Контрактовая площадь".
фото Киев оперативный
Как сообщал УНИАН, в Киеве пассажиры трамвая снесли с рельс внедорожник.
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