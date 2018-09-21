В Нью-Йорке женщина устроила резню в детсаду, пострадали трое младенцев

Также ранения получили 31-летний мужчина и сотрудница центра.

В одном из центров по уходу за младенцами Нью-Йорка женщина устроила резню, в результате которой были ранены пять человек.

Как сообщает NBC, среди пострадавших трое младенцев, которым от 3 дней до месяца. Двое детей получили ножевые ранения в живот, а 20-дневная девочка - рваные раны уха, подбородка и губы. Все они находятся в критическом, но стабильном состоянии.

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Также были ранены отец одного из младенцев, находящихся в это время в детсаду, и сотрудница центра. Женщину ударили ножем в туловище восемь раз.

Правоохранители обнаружили 52-летнюю злоумышленницу на цокольном этаже центра с перерезанным запястьем. По версии полиции, женщина нанесла себе ранение сама. Она уже пришла в сознание и находиться под стражей в больнице.

Сообщается, что поножовщина началась с нападения на взрослую женщину, после чего вмешался 31-летний мужчина и получил ранение в ногу. Затем началось нападение на детей. В этот момент в помещении находились девять малышей. Является ли мужчина отцом одного из пострадавших младенцев неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября в городе Мидлтаун (штат Висконсин, США) неизвестный открыл стрельбу в офисе, ранив по меньшей мере четырех человек. Ранения получил и сам подозреваемый стрелок.