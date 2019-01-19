В Запорожской области повесилась мать детей, погибших при пожаре

У женщины остался 12-летний сын.

Мать двоих детей, которые погибли в результате пожара в с. Степное Запорожской области, повесилась на дереве во дворе собственного дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области. Погибший вместе с детьми мужчина оказался братом женщины.

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Отмечается, что женщина воспитывала трех несовершеннолетних детей. Семья на учете органов полиции, службы по делам детей и других ведомств не находится. По месту жительства характеризуется удовлетворительно.

"В гостях семьи находился брат женщины 1989 года рождения. Старший из несовершеннолетних гулял на улице, а когда возвращался домой увидел дым в доме и пожар. Парень позвал на помощь. Почтальон, которая проходила мимо, помогала тушить огонь. Однако собственными силами потушить пожар до приезда спасателей не удавалось. В это время владелица дома, в состоянии сильного душевного волнения, покончила жизнь самоубийством через повешение", - рассказали в полиции.

Судьбу старшего сына женщины сейчас решают работники ювенальной превенции.