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В Запорожской области волк искусал троих людей - местные жители отомстили (фото)

20:58, 13 января 2019
Происшествия
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Местные жители забили волка палками / фото pro.berdyansk.biz

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Об этом сообщает местное издание pro.berdyansk.biz.

Инцидент произошел в субботу, 12 января, в дачном кооперативе возле села Осипенко Бердянского района.

По данным издания, двое пострадавших получили незначительные травмы, еще одна женщина получила тяжелые ранения. Всех пострадавших госпитализировали и вакцинировали.

фото pro.berdyansk.biz

После нападения волка местные жители поймали его и забили палками. Животное обнаружили в одном из хозяйств дачного кооператива, расположенного между Осипенко и Нововасильевкой.

Ветеринары подозревают, что волк заражен бешенством. Голову зверя передали на экспертизу специалистам, а тело сожгли.

Ветеринарная служба также провела необходимые профилактические работы на территории, где обнаружили волка. В частности, были вакцинированы домашние животные.

фото pro.berdyansk.biz

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Теги: #волки#Запорожская область#бешенство животных