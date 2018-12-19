Специалисты подтвердили, что у животного было бешенство.

В сквере на Золотых воротах в центре Киева бешеная крыса покусала женщину, которая хотела его спасти.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы. "В отдел по борьбе с бешенством животных 16.12.2018 года жительницей города был доставлен труп крысы. Животное было найдено 14.12.2018 еще живым на территории Золотоворотского сквера, расположенного возле станции метро Золотые Ворота. При попытке оказать животному помощь оно укусило женщину, однако жительница города забрала животное к себе домой", – говорится в сообщении.

Затем крыса не отказывалась от еды и воды, а на следующий день умерла. Специалисты подтвердили, что у животного было бешенство.

Раньше от бешенства на Львовщине умерла 68-летняя женщина. За ее жизнь медики боролись несколько дней, но тщетно.