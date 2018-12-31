В Днепре горела многоэтажка: спасатели эвакуировали людей (видео)

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

В Днепре во время пожара в жилом доме пожарники спасли два человека и десять человек эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

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Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Владимира Антоновича поступило 31 декабря в 14:34.

Установлено, что пожар возник в квартире, расположенной на четвертом этаже 9-этажного жилого дома. Огнем повреждены домашние вещи на площади 18 м. кв.

«Во время ликвидации пожара огнеборцы спасли 2 человека (выведены в средствах защиты органов дыхания) и вывели в безопасную зону 10 человек», - говорится в сообщении.

Пожар локализован в 15:01, ликвидирован в 15:43. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.