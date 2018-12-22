В результате взрыва на Рождественской ярмарке во Львове пострадали четыре человека - ГСЧС

Ранее полиция сообщала о трех пострадавших в результате взрыва в деревянном домике на Рождественской ярмарке в центре Львова.

В результате взрыва на Рождественской ярмарке во Львове пострадали четыре человека.

Об этом пресс-секретарь Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, сейчас пожар полностью ликвидирован, на месте работают следственные группы, которые устанавливают причины возгорания и взрыва.

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"Сейчас есть информация о четырех пострадавших, один из мужчин имеет большое количество ожогов", - отметил Туровцев.

Возможной причиной взрыва называют газовые баллоны в домиках на ярмарке, хотя, по словам представителя ГСЧС, размещение баллонов в таких помещениях категорически запрещено.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция сообщала о трех пострадавших в результате взрыва в деревянном домике на Рождественской ярмарке во Львове.

Информация о пожаре на проспекте Свободы на территории Рождественской ярмарки поступила правоохранителям в 13.23.

Пожар перекинулся на два соседних торговые павильона.