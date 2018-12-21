Масштабное ДТП под Одессой: из-за гололеда и тумана столкнулись более 10 автомобилей (фото)

«По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек, который обратился за медицинской помощью.

Сегодня в Одесской области на автодороге Киев-Одесса из-за гололеда и тумана произошло ДТП с участием более 10 автомобилей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на затяжном спуске возле села Знаменка Ивановского района, в связи со сложными погодными условиями (туман, гололедица), произошло столкновение между грузовиком и автомобилем «Таврия».

Отмечается, что, пытаясь избежать столкновения с указанными двумя автомобилями, в кювет съехал автобус сообщением «Одесса-Киев», в салоне которого находились более 20 пассажиров. Кроме того, участниками ДТП стали еще несколько автомобилей, которые получили механические повреждения.

«По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек, который обратился за медицинской помощью. Погибших нет», - сообщили в главке.

Читайте такжеПод Киевом перевернулась маршрутка, восемь пострадавших (фото)Сейчас на месте происшествия работают полицейские, работники ГСЧС и облавтодора, обеспечивающих отвод транспорта и восстановления движения на указанном участке дороги.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 7.13 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на 405 км автодороги Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие.

По прибытию на место вызова первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что вследствие гололеда автобус съехал с автодороги и перевернулся на бок. В автобусе находилось 24 человека, пострадавших нет. На место происшествия прибыл резервный автобус перевозчика для последующей транспортировки пассажиров в Киев. Спасатели принимают меры по обеспечению беспрепятственного движения транспортных средств на сложном участке автодороги.