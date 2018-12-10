В Киеве конфликт студентов с неизвестными закончился стрельбой, пострадали три человека (видео)

На асфальте остались множественные следы крови, разбросаны гильзы и магазин от пистолета.

В ночь на 10 декабря в Киеве на перекрестке улиц Выборгская и Академика Янгеля произошла стрельба. В результате инцидента пострадали три человека.

Все случилось около 01:40. Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказали друзья пострадавших ребят, все они студенты Киевского Политехнического института и проживают в общежитиях учебного заведения. На улице произошел конфликт с неизвестными, который перерос в драку со стрельбой. Также использовались перцовые баллоны. Однако, что стало причиной случившегося — они не знают.

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На асфальте остались множественные следы крови, разбросаны гильзы и магазин от пистолета. Полицейские, которые находились на месте происшествия, рассказали, что по предварительной информации, стрельба велась холостыми патронами. В результате конфликта двое двое парней получили серьезные рассечения, а девушку обрызгали из перцового баллончика. Все они были госпитализированы в больницу. Вторая сторона конфликта скрылась в неизвестном направлении, марка и номер машины устанавливаются. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

По неподтвержденной информации, вторая сторона конфликта пыталась посадить одну из девушек в машину, но за нее заступились друзья, началась потасовка. После содеянного, неизвестные скрылись на автомобиле, но мнение по марке автомобиля у всех разное.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева неизвестный открыл стрельбу и скрылся на внедорожнике.