В центре Киева неизвестный открыл стрельбу и скрылся на внедорожнике - СМИ
16:50, 22 ноября 2018Происшествия
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В столице объявлен план "Перехват".
В центре Киева неизвестный открыл стрельбу из ружья / фото "Информатор"
В Киеве на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Ивана Кудри неизвестный открыл стрельбу и скрылся на внедорожнике.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Обозреватель".
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Как отмечается, инцидент произошел около 13:30.
По данным источника, стрелок - мужчина невысокого роста, который сделал несколько выстрелов из ружья и уехал с места происшествия на сером BMW-X5 со львовской регистрацией.
Сейчас полиция ввела план "Перехват".
Отдельно отмечается, что информации о пострадавших нет.
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