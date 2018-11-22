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В центре Киева неизвестный открыл стрельбу и скрылся на внедорожнике - СМИ

16:50, 22 ноября 2018
Происшествия
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В центре Киева неизвестный открыл стрельбу из ружья / фото "Информатор"

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Обозреватель".

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Как отмечается, инцидент произошел около 13:30.

По данным источника, стрелок - мужчина невысокого роста, который сделал несколько выстрелов из ружья и уехал с места происшествия на сером BMW-X5 со львовской регистрацией.

Сейчас полиция ввела план "Перехват".

Отдельно отмечается, что информации о пострадавших нет.

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Теги: #стрельба в Киеве#план перехват в Киеве