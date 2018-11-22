В центре Киева неизвестный открыл стрельбу и скрылся на внедорожнике - СМИ

В столице объявлен план "Перехват".

В Киеве на перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Ивана Кудри неизвестный открыл стрельбу и скрылся на внедорожнике.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Обозреватель".

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Как отмечается, инцидент произошел около 13:30.

По данным источника, стрелок - мужчина невысокого роста, который сделал несколько выстрелов из ружья и уехал с места происшествия на сером BMW-X5 со львовской регистрацией.

Сейчас полиция ввела план "Перехват".

Отдельно отмечается, что информации о пострадавших нет.