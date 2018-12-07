Полиция поймала преступников, которые украли 300 тысяч гривень из "евробляхи" в Киеве (фото, видео)

Во время задержания преступники угрожали полицейским гранатой, применили оружие и автомобилем травмировали полицейского.

Столичные полицейские поймали воров, которые в пробке украли 300 тысяч гривень из автомобиля на проспекте Ломоносова в Киеве.

Преступниками оказались трое иностранцев и один уроженец Луганской области, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

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Во время задержания они угрожали полицейским гранатой, применили оружие и автомобилем травмировали полицейского.

"Трое из задержанных постоянно проживали в Одессе, но периодически приезжали в столицу, где совершали тяжкие преступления. Четвертый фигурант – уроженец Луганской области, который с января находится в розыске за разбой в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию обратился мужчина, который рассказал об ограблении. Он вышел из банка и направлялся к машине, как вдруг к нему подбежали трое неизвестных, разбили стекло и, угрожая, забрали рюкзак, в котором было 15 тысяч долларов США и документы.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, в результате проведения специальной операции правоохранители задержали трех фигурантов преступной группы, а по месту их пребывания провели обыск.

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"Благодаря записям камер видеонаблюдения, мы увидели, как совершалось преступление, и установили направление, в котором злоумышленники скрылись. Поэтому сориентировали личный состав и перекрыли места возможного появления злоумышленников, которых после изучения полученной информации разоблачили в городе Вишневое в Киевской области. В итоге задержали трех граждан другого государства, 1976, 1985 и 1989 годов рождения, с одесской регистрацией проживания. Они ранее судимы за аналогичные преступления, за которые отбывали наказание в местах лишения свободы", - рассказал Крищенко.

Отмечается, что злоумышленников задерживали возле дома, в котором они скрывались. Двух сообщников, которые угрожали применить гранату, остановили, как только они попытались забежать в дом. Водитель и луганчанин тоже пытались скрыться на автомобиле и оказали вооруженное сопротивление. Правонарушители совершили наезд на полицейского, в ответ на что правоохранители применили оружие. При задержании автовладелец получил огнестрельное ранение бедра, его подельнику с Луганщины удалось убежать. Его сейчас разыскивают.

"В ходе проведения неотложного обыска в квартире и салоне Volkswagen правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1 с запалом, патроны калибра 9 и 7,62 мм, пистолет "Форт-12" с патронами, номер которого уничтожен, пистолет Макарова с патронами, который украден в г. Одесса в 2017 году из авто местного жителя, а также балаклавы, вязаные перчатки, документы, мобильные телефоны, несколько комплектов государственных номеров и устройство для искусственного создания радио и GSM-помех", - отметили в полиции.

Двух злоумышленников задержали и доставили в отделение полиции, еще одного - в больницу.

Правоохранители также установили причастность задержанных к еще четырем преступлениям в столице и одному в Одессе.

Открыты уголовные производства по статьям 186 (Грабеж), 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят ходатайство в суд, который в ближайшее время изберет задержанным меру пресечения.