"Откладывал на растаможку?": в Киеве из "евробляхи" украли 300 тысяч гривень (фото)

Неизвестные разбили окна машины и вытащили деньги из салона.

В Соломенском районе Киева, на пересечении улиц Лобановского и Головка, неизвестные ограбили автомобиль в еврономерами.

Грабители разбили окна машины и вытащили из салона 300 тысяч гривень, сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что воры были на сером Volkswagen Jetta 2008 года выпуска с номерами АА48ХХНВ, однако в комментариях под постом отмечают, что эти номера ненастоящие, на них зарегистрирован совсем другой автомобиль.

В комментариях также подшучивают: "Эти 300 тысяч были отложены на растаможку?", "А вы говорите, у "евроблях" денег нет", "Ехал на таможню".

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября вступили в силу законы Украины о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы о снижении акциза на легковые автомобили и усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Со дня вступления в силу закона вводится 90-дневный льготный период действия ставки 0,5 для расчета ставки налога за растаможку на ранее ввезенные автомобили. Однако лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам.