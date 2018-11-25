Россия перекрыла Керченский пролив и подняла ударные вертолеты Ка-52 на боевой курс

Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ждут прохода через Керченский пролив.

Россия перекрыла проход к Керченскому проливу на границе Азовского и Черного морей для гражданских судов после атаки на украинский рейдовый буксир «Яны Капу».

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВМС ВСУ.

«В 13:12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-Морских Сил ВС Украины», — говорится в сообщении в Facebook.

Корабли ВМС ВС Украины уже третий час ждут прохода через Керченский пролив. В 13:42, по информации Керчьтрафикконтроля, на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение по проливу закрыто в обе стороны.

Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждается международной системой контроля судоходства.

Как сообщал УНИАН, российский пограничный корабль протаранил в Азовском море буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

«Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утерян спасательный плотик», - отметили в ВМС ВСУ.

В свою очередь в ФСБ РФ обвинили украинских военных в незаконном пересечении кораблями российской границы.

Сейчас известно, что экипаж украинского рейдового буксира "Яны Капу" не пострадал во время тарана российским военным кораблем в акватории Азовского моря. В пресс-службе ВМС ВС Украины заверили, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполя, несмотря на противодействие РФ.

В МИД Украины заявили, что провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях являются нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

«Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли черту и стали агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу по отношению к кораблям ВМС ВС Украины», - говорится в заявлении.