Провокации России в Черном и Азовском море перешли границу - МИД Украины

МИД Украины примет все надлежащие меры дипломатического и международно-правового реагирования.

Провокационные действия со стороны Российской Федерации в Черном и Азовском морях являются нарушением норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно вооруженной провокации России в Черном и Азовском морях.

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«Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море преступили черту и стали уже агрессивными. Корабли Российской Федерации в нарушение свободы навигации неправомерно применили силу относительно кораблей ВМС ВС Украины», - говорится в заявлении.

В МИД Украины подчеркнули, что примут все необходимые меры дипломатического и международно-правового реагирования.

«Также безотлагательно будем информировать партнеров о агрессивных действиях России в Азовском море. Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно, требуют четкой реакции международного сообщества», - подчеркивают в МИД.

Как сообщал УНИАН, российский пограничный корабль протаранил в Азовском море буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

«Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утерян спасательный плотик», - отметили в ВМС ВСУ.

В свою очередь в ФСБ РФ обвинили украинских военных в незаконном пересечении кораблями российской границы.

Сейчас известно, что экипаж украинского рейдового буксира "Яны Капу" не пострадал во время тарана российским военным кораблем в акватории Азовского моря. В пресс-службе ВМС ВС Украины заверили, что украинская корабельная группа продолжает переход в порт Мариуполя, несмотря на противодействие РФ.