"Тело разлетелось на куски": под Киевом женщину "засосало" под поезд - соцсети

Женщина шла в наушниках по перрону и ее затянуло под поезд.

На железнодорожной станции "Клавдиево" поезд "Интерсити" смертельно травмировал женщину.

Событие произошло около 6.30. Об этом рассказывают очевидцы инцидента в группе Клавдиево в Facebook. По их словам тело погибшей в результате падения под поезд разорвало на куски.

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"Девушка шла по перрону за предупредительной полосой, в наушниках, ехал "Интерсити" и ее волной затянуло под поезд. Это ужас, не осталось ничего", - рассказывают очевидцы в соцсетях.

Сообщается, что части тела женщины разлетелись на несколько метров. "В 9.02 собирали части тела в черные кульки, часть руки лежала на другой части дороги", - рассказывает очевидица происшествия.

Как сообщал УНИАН, 19 октября, в Киеве на железнодорожной станции "Фармацевтическая" скоростной поезд "Интерсити" сбил мужчину.