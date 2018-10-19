В Киеве скоростной поезд "Интерсити" сбил насмерть мужчину (фото, видео)

Погибший с товарищами сидел на рельсах, вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Киеве на железнодорожной станции «Фармацевтическая» скоростной поезд

Интерсити сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

Инцидент произошел около 11:50, сообщает "Информатор".

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По словам дежурной по переезду Анны Григорьевны, который находится рядом со станцией, она не видела, что на путях сидят люди. В этот момент в сторону центрального ж/д вокзала ехал скоростной поезд "Интерсити+" №725 сообщением Харьков — Киев. Машинист состава увидел людей и начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал. К сожалению, один из мужчин увернуться не успел.

Друг погибшего Геннадий рассказал, что он увидел поезд вдалеке, но скорость его была высокой. Жену умершего и еще одного мужчину он оттолкнул, а последнего не успел. В момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После происшествия выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на ступенях платформы.

Пострадавший мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Предварительно, он скончался от серьезной открытой черепно-мозговой травмы.

На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента выясняются.

Как сообщал УНИАН, 5 октября в Киеве на вокзале египтянину поездом отрезало ногу.