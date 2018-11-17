Под Киевом неизвестные ограбили инкассаторов, введен план "Перехват" (видео)

Из автомобиля были похищены четыре кассеты с денежными купюрами.

В городе Ирпень Киевской области двое неизвестных ограбили инкассаторов.

Об этом полиция Киевской области сообщает в Facebook.

«Сегодня утром двое неизвестных похитили из инкассаторского авто четыре банкоматных кассеты с деньгами и скрылись на черном джипе. Сумма ущерба устанавливается», - сказано в сообщении.

Ограбление было совершено на одной из улиц в городе Ирпень, когда инкассатор находился у банкомата.

«Машина инкассаторов была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверцу. Внутри авто находился водитель», - добавили в полиции.

Введен план «Перехват». Продолжаются розыскные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос о правовой квалификации происшествия.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября в центре Одессы злоумышленники совершили вооруженное нападение на инкассаторов, похитив более 3 миллионов гривень.

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По данным полиции, нападение совершено на сотрудников частной компании, проводивших инкассацию обменных пунктов. Огнестрельные ранения ног во время нападения получили оба сотрудника (один – в пятку, второй – в бедро), один из них находился в тяжелом состоянии.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полиция задержала и арестовала одного из подозреваемых в нападении.