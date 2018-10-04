Суд арестовал одного из подозреваемых в дерзком ограблении инкассаторов в центре Одессы

28 сентября в центре Одессы злоумышленники совершили вооруженное нападение на инкассаторов, похитив более 3 млн грн. Огнестрельные ранения ног во время нападения получили оба инкассатора.

Сегодня Киевский районный суд Одессы постановил взять под стражу без права на внесение залога подозреваемого в вооруженном нападении на инкассаторов в центре города 28 сентября.

Как сообщил УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, мера пресечения определена поздно вечером сегодня, 3 октября.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО на 60 суток без возможности внесения залога», - отметили в пресс-службе.

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Заседание суда проводилось в закрытом режиме в интересах следствия, в связи с тем, что остальные подозреваемые еще не задержаны.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября в центре Одессы, на улице Софиевской, злоумышленники совершили вооруженное нападение на инкассаторов, похитив более 3 млн грн. По данным полиции, нападение совершено на сотрудников частной компании, проводивших инкассацию обменных пунктов. Огнестрельные ранения ног во время нападения получили оба сотрудника (один – в пятку, второй – в бедро).

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

29 сентября медики заявили, что один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.

Сегодня стало известно о задержании одного из подозреваемых.