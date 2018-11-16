На Закарпатье контрабандист на авто сбил пограничника - военный в коме

Служащему ГПСУ провели операцию - его состояние крайне тяжелое.

В Закарпатской области автомобиль на иностранной регистрации сбил украинского пограничника. Сейчас военный находится в коме.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Так, сегодня ночью во время совместных действий с румынскими пограничниками последние по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к сделке лиц.

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"Вскоре недалеко от реки Тиса на участке отдела "Деловое" пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки. В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела "Деловое" другой неизвестный совершил наезд автомобилем марки "Ауди" иностранной регистрации. В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия вызвали карету скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника крайне тяжелое", – отметил Слободян.

Сообщается, что автомобиль, которым совершен наезд на пограничника задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена. Отмечается, что связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы на участке, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.

Как сообщал УНИАН, ранее в Черновицкой области около 20 контрабандистов напали на пограничников.