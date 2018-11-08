В Черновицкой области около 20 контрабандистов напали на пограничников

Двух украинских пограничников госпитализировали, а нападавшим удалось скрыться.

В Черновицкой области группа злоумышленников напала на двух сотрудников Государственной пограничной службы, которые на приграничном участке обнаружили ящики с сигаретами.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкого пограничного отряда, инцидент произошел 7 ноября в поселке Красноильск Сторожинецкого района.

По информации пресс-службы, пограничный наряд обнаружил место накопления табачных изделий, которые уже были подготовлены к дальнейшей транспортировке через украинско-румынскую границу.

«Конечно же, терять товар жители Красноильска не захотели. Как следствие - примерно 20 человек совершили нападение на пограничный наряд и попытались завладеть их оружием. Они нанесли телесные повреждения двум работникам ГПАУ. Нападавшим удалось скрыться, сейчас идет их поиск», - сообщили в пресс-службе пограничного отряда.

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В ведомстве отметили, что пострадавшие сотрудники пограничного отряда получили травмы средней степени тяжести и находятся на лечении в медицинском учреждении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, сейчас по данному факту правоохранители внесли сведения в ЕРДР в рамках признаков уголовного преступления по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов) УК.

За совершение преступления правонарушителям грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, в конце октября возле украинско-румынской границы произошла стрельба, в результате чего были ранены трое мужчин.