В Днепре одна из центральных улиц превратилась в реку (фото)

Проспект Поля в Днепре заливает водой - на тротуаре и придомовой территории уже образовалось месиво из листьев и земли.

В Днепре одна из центральных улиц превратилась в реку. Об этом сообщает "Информатор". На проспекте Поля прорвало водопровод. Вода залила проезжую часть и тротуар. Читайте такжеВ Киеве прорвало едва открытую теплотрассу (видео, фото) Инцидент произошел в районе перекрестка с проспектом Пилипа Орлика (бывший — Ильича). Вода понемногу прибывает и затапливает дорогу. Потоки воды стекают далее по проспекту Поля. На тротуаре и придомовой территории уже образовалось месиво из листьев и земли. Ранее на Сумщине разорвало элеватор, ближайшую улицу засыпало тоннами кукурузы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter