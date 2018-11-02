В Днепре одна из центральных улиц превратилась в реку (фото)
18:29, 02 ноября 2018Происшествия
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Проспект Поля в Днепре заливает водой - на тротуаре и придомовой территории уже образовалось месиво из листьев и земли.
Вода залила проезжую часть и тротуар / dp.informator.ua
В Днепре одна из центральных улиц превратилась в реку.
Об этом сообщает "Информатор". На проспекте Поля прорвало водопровод. Вода залила проезжую часть и тротуар.
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Инцидент произошел в районе перекрестка с проспектом Пилипа Орлика (бывший — Ильича). Вода понемногу прибывает и затапливает дорогу. Потоки воды стекают далее по проспекту Поля.
На тротуаре и придомовой территории уже образовалось месиво из листьев и земли.
Ранее на Сумщине разорвало элеватор, ближайшую улицу засыпало тоннами кукурузы.
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