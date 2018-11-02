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В Днепре одна из центральных улиц превратилась в реку (фото)

18:29, 02 ноября 2018
Происшествия
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Вода залила проезжую часть и тротуар / dp.informator.ua

Об этом сообщает "Информатор". На проспекте Поля прорвало водопровод. Вода залила проезжую часть и тротуар.

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Инцидент произошел в районе перекрестка с проспектом Пилипа Орлика (бывший — Ильича). Вода понемногу прибывает и затапливает дорогу. Потоки воды стекают далее по проспекту Поля.

На тротуаре и придомовой территории уже образовалось месиво из листьев и земли.

Ранее на Сумщине разорвало элеватор, ближайшую улицу засыпало тоннами кукурузы.

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Теги: #Днепр#река