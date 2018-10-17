На Сумщине разорвало элеватор, ближайшую улицу засыпало тоннами кукурузы (фото, видео)

Напуганные жители села приняли мощный звук прорыва на элеваторе за взрыв боеприпаса.

В селе Нижняя Сыроватка в Сумской области ночью взорвался зерновой элеватор, прилегающую улицу засыпало тоннами кукурузы.

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Как сообщает ТСН, происшествие случилось около двух часов ночи 16 октября. Напуганные жители села восприняли мощный звук за взрыв боеприпаса.

В результате прорыва 10 тысяч тонн кукурузы засыпали улицу Привокзальную и приусадебные участки местных жителей. Бетонные плиты разнесло на несколько десятков метров.

Жильцы вызвали на место полицию. Выяснилось, что от перегрузки взорвалась одна из емкостей, где хранилось зерно. Правоохранители проводят проверку.

В сентябре сообщалось, что на 120-м километре трассы Киев-Харьков перевернулся грузовик с яблоками, перекрыв на некоторое время движение транспорта. В результате ДТП на дорогу высыпались сотни килограмм фруктов, образовав сплошной яблочный "ковер".